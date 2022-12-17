FAS HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE 📺︎ - 2022 Dünya Kupası 3'üncülük maçı saat kaçta? Fas - Hırvatistan maçı hangi kanalda?
Fas Hırvatistan maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de... Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı final maçında Fransa'ya 2-0 mağlup olarak elenen Fas, Arjantin karşısında kazanamayan Hırvatistan ile üçüncülük maçına çıkıyor. Peki, Fas Hırvatistan maçı hangi kanalda, nereden izlenir? 2022 Dünya Kupası 3'üncülük maçı saat kaçta başlayacak? İşte Fas Hırvatistan karşılaşmasının detayları...
Fas Hırvatistan maçı saat kaçta başlıyor? Dünya Kupası'nda oynadığı 6. maçta ilk kez rakip takım oyuncularından gol yiyen Fas'ın final hedefi gerçekleşmedi. Fas ile Hırvatistan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük karşılaşmasında mücadele edecek. Peki, Fas Hırvatistan maçı hangi kanalda, nereden izlenir? 2022 Dünya Kupası 3'üncülük maçı saat kaçta başlayacak? İşte Fas Hırvatistan maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
FAS - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fas ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Fas - Hırvatistan maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Tarihinde ilk kez yarı final oynayan Fas, Fransa'ya 2-0 mağlup olarak finale yükselemedi. Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.
Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.
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- FAS HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE 📺︎ - 2022 Dünya Kupası 3'üncülük maçı saat kaçta? Fas - Hırvatistan maçı hangi kanalda?
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