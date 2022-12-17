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Sergio Busquets İspanya Milli Takımı'nı bıraktı

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Giriş Tarihi: 17.12.2022
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Sergio Busquets İspanya Milli Takımı’nı bıraktı

İspanyol futbolcu Sergio Busquets, bundan sonra İspanya Milli Takımı'nda forma giymeyeceğini açıkladı.

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