Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için flaş karar! Fenerbahçe taraftarlar maça alınacak mı?

VALİ USTAOĞLU: SAĞDUYU HAKİM OLACAKTIR

Sağ duyunun hakim olduğu bir müsabakayı geride bırakacaklarını inandığını belirten Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bazen amacını aşan yorumlar olabiliyor ama geçmiş yıllarda çok can yandığı için son yıllarda çok sağduyu ile maçlar geçirilmiştir. Benim görev yaptığım süre boyunca onlarca mücadele izledim. En ufak bir cismin atıldığı bir maça ben şahit olmadım. Çok şükür şampiyonluğu da gördük. Fenerbahçe müsabakasında da sağduyunun hakim olacağına ben inanıyorum" ifadelerini kullandı.