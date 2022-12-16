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Golbol Kadın Milli Takımı dünya şampiyonu oldu | Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan tebrik

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Giriş Tarihi: 16.12.2022
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Golbol Kadın Milli Takımı dünya şampiyonu oldu | Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan tebrik

Golbol Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın finalinde Güney Kore'yi 10-4 yenerek tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğunu elde etti. Elde edilen başarı sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı.

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