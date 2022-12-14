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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na yeni talip!

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Giriş Tarihi: 14.12.2022
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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu’na yeni talip!

Fenerbahçe'de sergilediği performansla özellikle İtalyan ekipleri Milan ve Napoli'nin gündeminde yer alan Ferdi Kadıoğlu için yeni bir ekip devreye girdi.

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