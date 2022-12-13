Yurt dışındaki en iyi Yunan futbolcu Trabzonspor’un yıldızı Bakasetas seçildi

Başarılı oyuncu, "Sporcular olarak birçok farklılığımız var ama meslektaşlarım bana oy verdiği için çok onur duydum. Bana büyük motivasyon verdiler. Duygularım karışık. Biz robot değiliz. Çok daha kötü durumda olan meslektaşlarım var. Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ama asla pes etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.