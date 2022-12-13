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Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu

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Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Fenerbahçe’de sakat oyuncuların son durumu

Antalya kampını tamamlayan Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti. Sarı Lacivertli ekipte tedavi süreçleri devam eden futbolcular, günü bireysel özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla tamamladı.

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