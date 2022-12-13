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Göztepe'de hayal kırıklığının adı Ali Akman

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Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Göztepe’de hayal kırıklığının adı Ali Akman

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında Ali Akman’ı Eintracht Frankfurt'tan satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kadrosuna katmıştı. 20 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte oynadığı 11 karşılaşmada beklentileri karşılayamadı.

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