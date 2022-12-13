TFF’nin yabancı VAR hakemi açıklaması

METE KALKAVAN VE ABDULKADİR BİTİGEN, VAR KADROSUNA ALINIYOR

TFF Başkanı Büyükekşi, Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen'in hem sahada hem de VAR olarak görev yapacağını söyledi.

Yabancı VAR için görüştükleri federasyonlardan olumlu yanıt alamadıklarını dile getiren Büyükekşi, "VAR hakemliği konusunda yabancı hakem getirebileceğimizi söylemiştik. Bu konuda maalesef olumlu, yeterli derecede somut bir cevap alamadık. Bu yüzden başka aksiyonlar planlıyoruz. Bunlardan bir tanesi aramıza birkaç yeni VAR hakeminin katılması. Bunun dışında UEFA'da görev yapan hakemlerimiz var. Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen, yurt dışında daha çok VAR hakemliği görevi alıyor. Onları da VAR hakemliği kadrosuna almayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İki hakemin saha içindeki görevleri sona mı erecek?" şeklindeki soru üzerine Büyükekşi, "İki hakem sahadan çekilmeyecek. Saha içindeki hakemlikleri devam edecek." açıklamasını yaptı.

TFF 1. Lig'de de saha hakemleri ile VAR hakemlerini ayırdıklarını hatırlatan Büyükekşi, "Ligin ikinci devresinde maçlar daha da yoğunlaşacak. Süper Lig'de VAR ile saha hakemleri ayrı olacak ama 1. Lig'de ikinci yarı için VAR ile saha hakemi arasındaki ayrımı uygulamadan kaldıracağız. TFF 1. Lig'deki hakemleri de VAR hakemliğine alıştırmak için böyle bir uygulama yapacağız. Böylelikle VAR hakemi sayısı artmış olacak. Süper Lig'deki VAR hakemleri haftada 1'den fazla maçta görev almayacak. Böylelikle Süper Lig'deki VAR hakemlerinin psikolojik olarak daha rahat davranmalarını sağlayacağız. İnşallah ikinci devre başından itibaren çok daha iyi netice almayı ümit ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.