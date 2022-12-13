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Flamengo'da Vitor Pereira dönemi

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Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Flamengo’da Vitor Pereira dönemi

Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli Vitor Pereira, Brezilya ekibi Flamengo'nun yeni teknik direktörü oldu.

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