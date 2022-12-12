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Galatasaray Halil Akbunar ile anlaştı iddiası! İşte Galatasaray'ın ilk hedefi...

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Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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Galatasaray Halil Akbunar ile anlaştı iddiası! İşte Galatasaray’ın ilk hedefi...

Transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çalışmalara başlayan Galatasaray'da yerli isimlere öncelik verildi. Sarı kırmızılıların Westerlo forması giyen Halil Akbunar'la anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...

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