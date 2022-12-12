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FIFA Mateu Lahoz evine gönderdi

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Giriş Tarihi: 12.12.2022
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FIFA Mateu Lahoz evine gönderdi

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, kararlarını eleştirdiği Mateu Lahoz evine gönderdi. İspanyol hakem bundan sonraki karşılaşmalarda görev yapamayacak.

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