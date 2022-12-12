12 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Antalyaspor'da büyük şok! Futbolu bırakıyor

Antalyaspor'da büyük şok! Futbolu bırakıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 12.12.2022
ABONE OL
Antalyaspor’da büyük şok! Futbolu bırakıyor

Sezon başında Antalyaspor ile sözleşmeye yenileyen yıldız futbolcudan flaş bir karar geldi. Deneyimli futbolu bırakma kararı aldı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA