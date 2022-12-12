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Beşiktaş'ın gururu Romain Saiss

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Giriş Tarihi: 12.12.2022
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Beşiktaş’ın gururu Romain Saiss

Beşiktaş'ın yıldız stoperi Romain Saiss, Fas formasıyla Dünya Kupası'nda son 4'e kaldı. Portekiz maçında sakatlanıp oyundan çıkan Saiss, "55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım. Yarı final maçına da çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum" dedi.

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