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Bakan Kasapoğlu gurur tablosunu açıkladı: 5 bin 279 madalya

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Giriş Tarihi: 12.12.2022
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Bakan Kasapoğlu gurur tablosunu açıkladı: 5 bin 279 madalya

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin bu yıl uluslararası yarışmalarda 1780 altın, 1755 gümüş ve 1744 bronz olmak üzere toplamda 5 bin 279 madalya kazandığını duyurdu.

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