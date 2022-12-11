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Beşiktaş hazırlık maçında Westerlo'yu devirdi! Beşiktaş 1-0 Westerlo (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 11.12.2022 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
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Beşiktaş hazırlık maçında Westerlo’yu devirdi! Beşiktaş 1-0 Westerlo MAÇ SONUCU

FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada düzenlenen hazırlık karşılaşmasında BeşiktaşBelçika'nın Westerlo takımı ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip son hazırlık maçını 17 Aralık Perşembe günü saat 14:00'da Giresunspor ile oynayacak. İşte detaylar...

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