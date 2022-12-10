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Son dakika | Bayern Münih'in dünya yıldızı kalecisi Manuel Neuer'in bacağı kırıldı

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Giriş Tarihi: 10.12.2022
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Son dakika | Bayern Münih’in dünya yıldızı kalecisi Manuel Neuer’in bacağı kırıldı

Son dakika haberi...Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih’in kalesini koruyan Manuel Neuer, kayak yaparken bacağını kırdı.

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