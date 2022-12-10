TRABZONSPOR - KASIMPAŞA CANLI İZLE | 10 Aralık TS Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de... FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor ile Kasımpaşa, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. İki ekip Kocaeli'de hazırlık maçı oynayacak. Peki, Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor - Kasımpaşa maçını canlı izlemek için tıklayın...