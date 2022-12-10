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TRABZONSPOR - KASIMPAŞA CANLI İZLE | 10 Aralık TS Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2022
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TRABZONSPOR - KASIMPAŞA CANLI İZLE | 10 Aralık TS Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor ile Kasımpaşa, 2022 FIFA Dünya Kupası arasında hazırlık maçına çıkıyor. İstanbul ve Trabzon ekibi arasında oynanacak karşılaşma Kocaeli'de yapılacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri ile ilgili tüm detayları haberimizde ele aldık. Peki, Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de... FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor ile Kasımpaşa, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. İki ekip Kocaeli'de hazırlık maçı oynayacak. Peki, Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor - Kasımpaşa maçını canlı izlemek için tıklayın...

TRABZONSPOR'UN ANTALYA KAMPI TAMAMLANDI

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen milli arada Antalya'da kampa giren Trabzonspor, son idmanını yaparak kampı tamamladı. Bordo mavili oyuncular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan sabah antrenmanında pas, 5'e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve çift kale maç yaptı.

Bordo-mavili takım Kasımpaşa maçı sonrasında kente dönerek Süper Lig'in 15'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. ELEME TURU MAÇLARININ PROGRAMI AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada göre, kupada 5. eleme turu müsabakalarının programı şöyle:

20 Aralık Salı:

13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Stadı açıklanmadı)

15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

21 Aralık Çarşamba:

13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)

17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)

19.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor (Vodafone Park)

22 Aralık Perşembe:

13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)

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