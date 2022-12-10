ABD’li gazeteci Wahl Arjantin Hollanda maçını izlerken tribünde hayatını kaybetti

Wahl, internet sitesindeki bir yazısında; az uyku, yüksek stres ve çok çalışma nedeniyle kendini iyi hissetmediğini, bu nedenle FIFA Basın Merkezi'ndeki sağlık kliniğine gittiğini paylaşmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, bakanlığın Wahl'ın ailesiyle "yakın iletişim" içinde olduğunu bildirdi.