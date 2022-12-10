GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | GS Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

"SABIRLI OLMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ"

"Genç oyuncular için sabırlı olmamız gerekiyor. Sadece Galatasaray'da değil Türkiye'de çok yetenekli oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Buradaki en önemli faktör sabır. Barış Alper bu sezon kendisini çok geliştirdi. Daha fazlasını da yapabileceğini düşünüyorum. Kerem yine aynı şekilde. Geçen sene yaptıklarını biliyoruz ve aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Yunus yeni bir sözleşme imzaladı ve ona daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bunun yanında Emin ve Mete gibi değerli oyuncularımız var. Dediğim gibi sabırlı olmalıyız. Geçtiğimiz maç kalecimiz Okan Kocuk'a bir tepki vardı. Türk halkı duygusal olduğu için böyle bir tepki gösterdi ama bu konularda sabırlı olmamız çok önemli. Ayrıca burada Juan Mata gibi onlara çok iyi örnek oluşturabilecek bir isim var. Kendi aramızdaki sevgi, saygıyı koruyarak en iyi yönlerimizi onlara verebiliriz."

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