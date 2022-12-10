GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | GS Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de... Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Galatasaray ile Adana Demirspor hazırlık maçına çıkıyor. Ligin başlamasına kısa süre kala iki takım da kamp hazırlıklarını tamamladı. Peki, Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte GS Adana Demirspor karşılaşmasının ayrıntıları...
Galatasaray Adana Demirspor maçı için geri sayım başladı. Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Adana Demirspor ile hazırlık maçına çıkacak. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 14 haftayı 27 puanla 2'nci sırada tamamlayan Galatasaray, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'la oynayacağı hazırlık maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Adana Demirspor hazırlık maçı 10 Aralık Cumartesi saat 20.00'de oynanacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.
Galatasaray - Adana Demirspor maçını canlı izlemek için tıklayın...
BİR SONRAKİ MAÇ TOULOUSE FC KARŞISINDA
İstanbul'da İspanya LaLiga temsilcileri Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşılaşan ve iki maçtan da yenilgi ile ayrılan Galatasaray, Antalya'daki kampında da iki hazırlık maçı oynayacak.
Sarı kırmızılı ekip, 16 Aralık Cuma günü saat 17.00'de Fransa Ligue 1 takımlarından Toulouse FC ile hazırlık maçında karşılaşacak. Bu maçın ardından İstanbul'a dönerek, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda oynayacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY'IN KAMP KADROSU
Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu ise şu isimlerden oluştu; Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Mılot Rashıca, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey ve Enes Emre Büyük.
DÜNYA KUPASINA GİDENLER VE 2 SAKAT OYUNCU YOK
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na giden oyuncular Fernando Muslera, Lucas Torreira, Dries Mertens, Victor Nelsson ve Haris Seferovic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Arjantinli forvet Mauro İcardi ve Portekizli orta saha Sergio Oliveria kafilede yer almadı.
GOMİS: "GALATASARAY'DAKİ GÜZEL HİKAYEMİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUM"
Fransız oyuncunun açıklamaları şu şekilde:
"Galatasaray gibi bir takımda oynuyorsanız sadece 11 oyuncuyla şampiyon olunmuyor. Bu takımda Icardi, Seferovic ve benim gibi birçok forvet var. İlerleyen dönemde Icardi sakatlıktan dönmesiyle daha çok gol atacak. Sadece forvet hattıyla da şampiyon olmuyorsunuz. Kerem de çok iyi bir performans sergiliyor ama bunun yanında Barış'ı da sayabiliriz. O da iyi performans sergiliyor.Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Oyuncular arasında saygı çerçevesinde bir rekabet olması gerekiyor. Her gün mutlu şekilde antrenmanlarımızı yapıp şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz.
"ÖNEMLİ OLAN GEÇMİŞ DEĞİL, GELECEKTİR"
"İlk geldiğim sezon çok gol attım. Ama futbolda önemli olan geçmiş değil gelecektir. Galatasaray'da oynamayı haketmelisiniz. Bunu gol atarak göstermelisiniz. Bu sezon 10-15 tane gol atabileceğimi düşünüyorum. Takım için önemli goller attım. Takımın en tecrübeli oyuncularından birisiyim ve genç oyunculara rol model olduğumu düşünüyorum. Onlara hangi yönde ilerlemeleri gerektiğini gösteriyorum. Emre Taşdemir buna çok güzel bir örnek. Sezona rezerv takımla başladı ancak daha sonra A takımla maça çıktı ve gol attı."
"BİR VEYA İKİ SENE DAHA FUTBOL OYNAYABİLİRİM"
"Şu anda Galatasaray'a konstantreyim. Elbette futbol içerisinde her şey olabilir. 1-2 sene daha futbol oynayabileceğimi düşünüyorum. Dediğim gibi sadece Galatasaray'a konsantre olmuş vaziyetteyim. Bir forvet olarak çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray taraftarı bana sevgi ve destek veriyor. Şu anda başka bir şey düşünmem çok yersiz. Geçmişe baktığımızda Galatasaray ile çok güzel bir hikayem var ve bunu sürdürmek istiyorum. Okan hocamız başarıyı çok isteyen, talep eden birisi. Eğer ben de ona bu sürede yardım edebilirsem çok mutlu olurum. 37 yaşındayım ve mutluyum. Gol "atmak çok önemli. Konsantrasyonumu Galatasaray için vermek istiyorum.
"SABIRLI OLMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ"
"Genç oyuncular için sabırlı olmamız gerekiyor. Sadece Galatasaray'da değil Türkiye'de çok yetenekli oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Buradaki en önemli faktör sabır. Barış Alper bu sezon kendisini çok geliştirdi. Daha fazlasını da yapabileceğini düşünüyorum. Kerem yine aynı şekilde. Geçen sene yaptıklarını biliyoruz ve aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Yunus yeni bir sözleşme imzaladı ve ona daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bunun yanında Emin ve Mete gibi değerli oyuncularımız var. Dediğim gibi sabırlı olmalıyız. Geçtiğimiz maç kalecimiz Okan Kocuk'a bir tepki vardı. Türk halkı duygusal olduğu için böyle bir tepki gösterdi ama bu konularda sabırlı olmamız çok önemli. Ayrıca burada Juan Mata gibi onlara çok iyi örnek oluşturabilecek bir isim var. Kendi aramızdaki sevgi, saygıyı koruyarak en iyi yönlerimizi onlara verebiliriz."
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- GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | GS Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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