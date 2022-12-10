İngiltere Fransa maçı saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final İngiltere Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman?

İngiltere'nin ne yapacağını bilen bir takım olduğunu aktaran Deschapms, "Her maça en iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Strese girmenin ve kendimizi baskı altına sokmanın bir anlamı yok. Hedefimiz yarı finale yükselmek." dedi.

Turnuvada şu ana kadar 5 golü bulunan Kylian Mbappe ile ilgili soruya deneyimli çalıştırıcı, "İngiltere Kylian için hazırlık yapacaktır ama o fark yaratabilecek bir pozisyonda." yanıtını verdi.