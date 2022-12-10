İngiltere Fransa maçı saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final İngiltere Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman?
FIFA Dünya Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor. Hırvatistan ve Arjantin'in yarı finale yükselmesinin ardından bugün oynanacak son çeyrek final maçı ile bir üst tura çıkacak takım belli olacak. Dünya Kupası'nda dev karşılaşma İngiltere ile Fransa arasında oynanacak. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesi İngiltere-Fransa maçıyla tamamlanacak. Peki, İngiltere Fransa maçı saat kaçta? 2022 İngiltere Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman? İşte cevaplar...
İngiltere Fransa maçı için geri sayım başladı. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesi İngiltere-Fransa maçıyla tamamlanacak. Al Bayt Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek. Peki, İngiltere Fransa maçı saat kaçta? 2022 İngiltere Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...
İNGİLTERE FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2022 FIFA Dünya Kupası son çeyrek final maçında İngiltere ile Fransa karşı karşıya geliyor. Al Bayt Stadı'nda oynanacak karşılaşma 10 Aralık Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmayı Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
FRANSA CEPHESİ
Son Dünya şampiyonu Fransa ise Tunus'a yenildiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. "Horozlar", bu turda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.
İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.
İNGİLTERE-FRANSA ÇEYREK FİNAL MAÇINA DOĞRU
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, strese girmeden ve baskı altında oynamadan yarı finale yükselmek istediklerini söyledi.
Deschamps, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde bugün İngiltere ile oynayacaklar maç öncesinde FIFA Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
İngiltere'nin ne yapacağını bilen bir takım olduğunu aktaran Deschapms, "Her maça en iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Strese girmenin ve kendimizi baskı altına sokmanın bir anlamı yok. Hedefimiz yarı finale yükselmek." dedi.
Turnuvada şu ana kadar 5 golü bulunan Kylian Mbappe ile ilgili soruya deneyimli çalıştırıcı, "İngiltere Kylian için hazırlık yapacaktır ama o fark yaratabilecek bir pozisyonda." yanıtını verdi.
Fransız teknik adam, "Tempo maçın anahtarlarından biri. Hızlı olduğunuzda rakibin organize olmak için daha az zamanı var. Gol atmak için hızdan daha fazlası gerekiyor. İngiltere, bu alanda güçlü ve kontrataklarla çok sayıda gol attı. Ayrıca teknik beceri, gol atma kapasitesi ve duran toplarda tehlikeli olma gibi birçok özelliğe de sahipler." diye konuştu.
Basın toplantısına katılan kaleci Hugo Lloris de Tottenham'dan takım arkadaşı Harry Kane ile güçlü bir ilişkilerinin olduğunu belirterek, "9 yıldır birlikte oynuyoruz ve birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Söyleyecek sadece olumlu şeylerim var. Hem kulübü hem de İngiltere için çok önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İngiltere Fransa maçı saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final İngiltere Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman?
- Kayseri TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE! 2022 Kayseri TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!
- SON DAKİKA HABERLERİ! EYT'DE BUGÜN: EYT'de yaş sınırı var mı? Şartları ve kapsamı açıklandı mı? Kimler emekli olacak?
- AÖF sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Petrol çakıldı, akaryakıtta rüzgar tersine döndü! İNDİRİM sonrası 10 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- İzmir elektrik kesintisi: 10 Aralık Cumartesi İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Bölge bölge kesinti listesi
- KYK burs sonuçları sorgulama: 2022-2023 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Dünya Kupası yarı final fikstürü: 2022 Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman, hangi gün oynanacak?
- MSB KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ: MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? İl il sorgulama ekranı...
- Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı ödeme takvimi açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması var mı? 2022 Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı?
- 2022 TOKİ İSTANBUL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte belli olacak?