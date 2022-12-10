10 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İngiltere Fransa maçı saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final İngiltere Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman?

İngiltere Fransa maçı saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final İngiltere Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2022
ABONE OL
İngiltere Fransa maçı saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final İngiltere Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman?

FIFA Dünya Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor. Hırvatistan ve Arjantin'in yarı finale yükselmesinin ardından bugün oynanacak son çeyrek final maçı ile bir üst tura çıkacak takım belli olacak. Dünya Kupası'nda dev karşılaşma İngiltere ile Fransa arasında oynanacak. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesi İngiltere-Fransa maçıyla tamamlanacak. Peki, İngiltere Fransa maçı saat kaçta? 2022 İngiltere Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman? İşte cevaplar...

İngiltere Fransa maçı için geri sayım başladı. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesi İngiltere-Fransa maçıyla tamamlanacak. Al Bayt Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek. Peki, İngiltere Fransa maçı saat kaçta? 2022 İngiltere Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...

İNGİLTERE FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2022 FIFA Dünya Kupası son çeyrek final maçında İngiltere ile Fransa karşı karşıya geliyor. Al Bayt Stadı'nda oynanacak karşılaşma 10 Aralık Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmayı Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

İNGİLTERE CEPHESİ

Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu'ndan ABD, İran ve Galler'in önünde 7 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Senegal'i 3-0 mağlup etti.

FRANSA CEPHESİ

Son Dünya şampiyonu Fransa ise Tunus'a yenildiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. "Horozlar", bu turda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.

İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

İNGİLTERE-FRANSA ÇEYREK FİNAL MAÇINA DOĞRU

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, strese girmeden ve baskı altında oynamadan yarı finale yükselmek istediklerini söyledi.

Deschamps, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde bugün İngiltere ile oynayacaklar maç öncesinde FIFA Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'nin ne yapacağını bilen bir takım olduğunu aktaran Deschapms, "Her maça en iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Strese girmenin ve kendimizi baskı altına sokmanın bir anlamı yok. Hedefimiz yarı finale yükselmek." dedi.

Turnuvada şu ana kadar 5 golü bulunan Kylian Mbappe ile ilgili soruya deneyimli çalıştırıcı, "İngiltere Kylian için hazırlık yapacaktır ama o fark yaratabilecek bir pozisyonda." yanıtını verdi.

Fransız teknik adam, "Tempo maçın anahtarlarından biri. Hızlı olduğunuzda rakibin organize olmak için daha az zamanı var. Gol atmak için hızdan daha fazlası gerekiyor. İngiltere, bu alanda güçlü ve kontrataklarla çok sayıda gol attı. Ayrıca teknik beceri, gol atma kapasitesi ve duran toplarda tehlikeli olma gibi birçok özelliğe de sahipler." diye konuştu.

Basın toplantısına katılan kaleci Hugo Lloris de Tottenham'dan takım arkadaşı Harry Kane ile güçlü bir ilişkilerinin olduğunu belirterek, "9 yıldır birlikte oynuyoruz ve birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Söyleyecek sadece olumlu şeylerim var. Hem kulübü hem de İngiltere için çok önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Arjantin Dünya Kupası’nda yarı finale çıktı ARJANTİN DÜNYA KUPASI'NDA YARI FİNALE ÇIKTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA