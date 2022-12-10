Dünya Kupası yarı final fikstürü: 2022 Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman, hangi gün oynanacak?

Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupasında çeyrek final mücadeleleri bugün oynanan Hırvatistan - Brezilya ve Hollanda - Arjantin maçlarıyla başladı. Peki, Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Dünya Kupası yarı final maçları hangi gün oynanacak?