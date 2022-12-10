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Dünya Kupası yarı final fikstürü: 2022 Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman, hangi gün oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2022 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
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Dünya Kupası yarı final fikstürü: 2022 Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman, hangi gün oynanacak?

Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Dünya Kupası yarı final maçları hangi gün oynanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupasında çeyrek final mücadeleleri bugün oynanan Hırvatistan - Brezilya ve Hollanda - Arjantin maçlarıyla başladı. Peki, Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Dünya Kupası yarı final maçları hangi gün oynanacak?

Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupasında çeyrek final mücadeleleri bugün oynanan Hırvatistan - Brezilya ve Hollanda - Arjantin maçlarıyla başladı. Peki, Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Dünya Kupası yarı final maçları hangi gün oynanacak?

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Dünya Kupası 9-10 Aralık tarihinde çeyrek final mücadeleleri oynanacak. Yarı final mücadeleleri ise 13-14 Aralık'ta gerçekleşecek.

Dünya Kupasında yarı finale yükselen ilk takım Brezilya'yı eleyen Hırvatistan oldu. İkinci takım ise Hollanda'yı eleyen Arjantin oldu.

ÇEYREK FİNAL MÜCADELELERİ BUGÜN DEVAM EDECEK!

İngiltere - Fransa arasındaki çeyrek final mücadelesi 10 Aralık Cumartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Fas ve Portekiz arasındaki mücadele ise bugün saat 18.00'da başlayacak.

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