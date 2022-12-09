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Rıdvan Yılmaz geri mi dönüyor? Menajerinden flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Rıdvan Yılmaz geri mi dönüyor? Menajerinden flaş açıklama

Son dönemde adı Galatasaray başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle anılan Rangers forması giyen milli oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, İskoç ekibine gidiş süreci ve mevcut transfer iddialarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

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