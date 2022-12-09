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Kaka Leite'den dikkat çeken Dünya Kupası sözleri

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Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Kaka Leite’den dikkat çeken Dünya Kupası sözleri

Kaka Leite, Brezilya halkının Dünya Kupası'nda ülkesini desteklemediğini söyledi. Ülke olarak kendi yeteneklerinin farkında olmayan bir kitle olduğunu belirten Kaka Leite, "Bunu söylemek garip ama Brezilyalılar Dünya Kupası'ndaki Brezilya'yı desteklemiyor." dedi.

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