Caner Erkin Beşiktaş'a haber yolladı: Boş sözleşmeye imza atarım
Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin'in yeni takımı belli oluyor. Tecrübeli oyuncunun Süper Lig devine haber gönderdiği ve transfer olabilmek için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...
Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, Süper Lig devine transfer olabilmek için haber gönderdi. Tecrübeli yıldızın transfer için büyük bir fedakarlığın altına imza attığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'A HABER GÖNDERDİ
Takvim'in haberine göre; Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, Beşiktaş 'a gelmek için haber gönderdi. Yıldız oyuncunun tekrar Beşiktaş forması giymek için çok istekli olduğu öğrenildi.
'BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATARIM'
34 yaşındaki futbolcunun, Siyah-Beyazlılar'a haber göndererek, "Yeniden Beşiktaş'ta oynamak için fedakarlık yapmaya hazırım. Boş sözleşmeye imza atarım. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin, Teknik Direktör Şenol Güneş ile konuştuktan sonra harekete geçmesi bekleniyor.
GÜNEŞ ONAY VERİRSE 1.5 YILLIK İMZA ATACAK
Tecrübeli teknik adamın onay vermesi durumunda tecrübeli oyuncu Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. 2016 yılında Inter'den Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin, 2020'de ise bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
ÇEBİ'DEN FLAŞ CANER ERKİN AÇIKLAMASI
Ahmet Nur Çebi ise bugün yaptığı açıklamada Caner için önemli ifadeler kullandı. Çebi, tecrübeli oyuncu için gelen soruya, "Caner, benim çok sevdiğim ve hırsını beğendiğim bir futbolcudur. Ama iş başka, aşk başka. Dolayısıyla o gün ona ihtiyaç var mı bakacağız. Caner için ne yok diyebilirim, ne var diyebilirim." cevabını verdi.
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