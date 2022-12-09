Caner Erkin Beşiktaş’a haber yolladı: Boş sözleşmeye imza atarım

ÇEBİ'DEN FLAŞ CANER ERKİN AÇIKLAMASI

Ahmet Nur Çebi ise bugün yaptığı açıklamada Caner için önemli ifadeler kullandı. Çebi, tecrübeli oyuncu için gelen soruya, "Caner, benim çok sevdiğim ve hırsını beğendiğim bir futbolcudur. Ama iş başka, aşk başka. Dolayısıyla o gün ona ihtiyaç var mı bakacağız. Caner için ne yok diyebilirim, ne var diyebilirim." cevabını verdi.

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