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Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'dan iddialı sözler

SPOR
Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır’dan iddialı sözler

Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, "Güçlü bir oyunla ve duruşla zirveyi zorlayabiliriz. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu senenin daha zor olduğunu biliyorduk" dedi.

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