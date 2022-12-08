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Fenerbahçeli Enner Valencia paylaşılamıyor

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Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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Fenerbahçeli Enner Valencia paylaşılamıyor

Bu sezon hem Sarı-Lacivertliler'de hem de 2022 Dünya Kupası'nda Ekvador Milli Takımı'yla golleri sıralayan Enner Valencia, Avrupa ekiplerini peşine takmaya devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki oyuncuya bir talip daha çıktığı öne sürüldü.

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