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Hansi Flick ile yola devam!

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Giriş Tarihi: 08.12.2022
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Hansi Flick ile yola devam!

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, Hansi Flick'in görevine devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada "EURO 2024'te ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimiz. Hedefimiz, EURO 2024'te başarılı olmak. Bunu da Hansi Flick ile başaracağımıza inancımız tamdır!" ifadeleri kullanıldı.

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