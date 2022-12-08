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İspanya'da Luis Enrique depremi! İşte yerine gelen isim

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Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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İspanya’da Luis Enrique depremi! İşte yerine gelen isim

İspanya Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda edilmesinin ardından Luis Enrique ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Ayrılıktan dakikalar sonra Enrique'nin yerine gelen isim de duyuruldu.

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