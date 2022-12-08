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Trabzonspor'dan Miodrag Jesic için başsağlığı mesajı

SPOR
Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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Trabzonspor’dan Miodrag Jesic için başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, futbolculuk döneminde Trabzonspor ve Altay'da forması giyen ve trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki eski Sırp futbolcu Miodrag Jesic için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kulübümüzün 1989-1990 sezonunda formasını giyen Miodrag Jesic'in elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Toprağın bol olsun Jesic." ifadelerine yer verildi.

ESKİ SIRP FUTBOLCU JESİC, TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Bir dönem Trabzonspor ve Altay'da forma giyen 64 yaşındaki eski Sırp futbolcu Miodrag Jesic, Sırbistan'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Sırbistan'ın köklü takımlarından Partizan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bir dönem Partizan'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Jesic'in, içinde bulunduğu aracın kamyonla çarpışması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapan Jesic, en son Suudi Arabistan'ın Al-Shoalah takımını çalıştırdı.

Jesic, futbolculuk döneminde Trabzonspor ve Altay'da forma giymişti.

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