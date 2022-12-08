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Galatasaray'da Yunus Akgün sakatlandı! Sarı kırmızılardan resmi açıklama

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Giriş Tarihi: 08.12.2022
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Galatasaray’da Yunus Akgün sakatlandı! Sarı kırmızılardan resmi açıklama

Galatasaray Kulübü, Villarreal ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Yunus Akgün’ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Genç oyuncuda iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildi.

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