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Son dakika | Eden Hazard milli takıma veda etti

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Giriş Tarihi: 07.12.2022
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Son dakika | Eden Hazard milli takıma veda etti

Eden Hazard, Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. 31 yaşındaki futbolcu milli formayla 126 maça çıkıp 33 gole imza atıp 36 da asist yapmıştı.

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