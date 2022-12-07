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Burak Yılmaz kararını verdi

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Giriş Tarihi: 07.12.2022
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Burak Yılmaz kararını verdi

Fortuna Sittard'ta forma giyen yıldız golcü Burak Yılmaz'ın adı Süper Lig ekipleriyle anılmaya başlamıştı. Son olarak Adana Demirspor'un talip olduğu 37 yaşındaki golcü son kararını verdi.

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