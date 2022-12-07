Fenerbahçe-Alanyaspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? HAZIRLIK MAÇI BİLET FİYATLARI!

Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da devam ettiren Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen arada 3. hazırlık maçına çıkacak. Zorlu mücadeleyi televizyondan takip edecek futbolseverler; maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? olduğunu merak ediyor. Peki, "Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? İşte, detaylar...

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda karşılaşacak.