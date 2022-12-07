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Fenerbahçe-Alanyaspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? HAZIRLIK MAÇI BİLET FİYATLARI!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2022
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Fenerbahçe-Alanyaspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? HAZIRLIK MAÇI BİLET FİYATLARI!

Fenerbahçe-Alanyaspor hazırlık maçı için sayılı saatler kaldı. 2022 Dünya Kupası arasında liglere verilen arayı hazırlık maçları ile değerlendiren Fenerbahçe, Alanspor ile mücadele verecek. Peki, "Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte, hazırlık maçı hakkında merak edilen detaylar...

Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da devam ettiren Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen arada 3. hazırlık maçına çıkacak. Zorlu mücadeleyi televizyondan takip edecek futbolseverler; maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? olduğunu merak ediyor. Peki, "Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? İşte, detaylar...

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 7 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda karşılaşacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR HAZIRLIK MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

1. Kategori : ₺250,00

2. Kategori : ₺125,00

Misafir : ₺125,00

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