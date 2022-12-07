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Formula 1'de müthiş İstanbul iddiası!

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Giriş Tarihi: 07.12.2022
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Formula 1’de müthiş İstanbul iddiası!

Formula 1'de gelecek sezon 16 Nisan'da yapılması beklenen Çin GP iptal edilirken, erine ise yeni adaylar düşünülüyor. Dev organizasyon için adaylardan biri de Türkiye!

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