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Galatasaray Villarreal'e mağlup oldu | MAÇ SONUCU ÖZET: 3-4

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Giriş Tarihi: 06.12.2022
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Galatasaray Villarreal’e mağlup oldu | MAÇ SONUCU ÖZET: 3-4

Galatasaray, Kulüpler Birliği’nin düzenlediği dostluk turnuvasındaki son maçında İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'e 4-3 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, maça Okan Kocuk, Sacha Boey, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Yusuf Demir ve Bafetimbi Gomis 11'iyle çıktı.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 22'nci dakikada Francis Coquelin, 27'nci dakikada Johan Mojica, 32'nci dakikada Samuel Chukwueze ve 44'üncü dakikada Pascual Medina kaydetti.

Galatasaray'ın golleri ise 42'nci dakikada Bafetimbi Gomis, 53'üncü dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 90+4'üncü dakikada penaltıdan Baran Demiroğlu attı.

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