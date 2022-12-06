Burak Yılmaz Süper Lig'e geri mi dönüyor? Ortalığı sallayan iddia
Forvete takviye yapmak isteyen Adana Demirspor, Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz'a temasa geçmeye hazırlanıyor. Süper Lig'in güçlü ekibi, transfer sürecini önümüzdeki günlerde resmiyete dökmek isiyor.
Geçtiğimiz haftalarda Artem Dzyuba ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler en büyük eksikliğini forvet bölgesinde yaşıyor. Bu sezon topladığı 24 puanla ligde 3. sırada yer alan Güney ekibi, pek çok maçta Emre Akbaba'yı ileri uçta oynatmıştı. Mavi-Lacivertliler, Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.
RESMEN TEMASA GEÇİLECEK!
Adana Demirspor, sezon başında da adı gündeme gelen Burak Yılmaz için nabız yoklayacak. Kariyerine Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ta devam eden Burak'ın Türkiye'ye dönmek isteyip istemeyeceğini soracak olan Adana Demir, 'Kral'ın tavrına göre strateji belirleyecek.
DÜN RAKİP OLDULAR!
Babası Adanalı olan ve daha önce Mavi-Lacivertli ekibin Süper Lig'e çıkmasının ardından kutlama mesajı yayınlayan Burak Yılmaz, dün Adana Demirspor'a hazırlık maçında rakip oldu. Fortuna Sittard, Antalya'daki mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanırken, 37 yaşındaki oyuncu 1 asist yaptı.
BİRÇOK YILDIZI KADROSUNDA BULUNDURUYOR!
Süper Lig'e çıktığında; Younes Belhanda, Mathias Vargas, Loic Remy, Mario Balotelli, Benjamin Stambouli, Britt Assombalonga, David Akintola ve Simon Deli gibi yıldızları kadrosuna katan Lacivert-Mavililer, bu sezon da Henry Onyekuru, Emre Akbaba, Badou N'Diaye, Artem Dzyuba ve Yaroslav Rakitskyi'ye imza attırmıştı.
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