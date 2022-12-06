Burak Yılmaz Süper Lig’e geri mi dönüyor? Ortalığı sallayan iddia

Geçtiğimiz haftalarda Artem Dzyuba ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler en büyük eksikliğini forvet bölgesinde yaşıyor. Bu sezon topladığı 24 puanla ligde 3. sırada yer alan Güney ekibi, pek çok maçta Emre Akbaba'yı ileri uçta oynatmıştı. Mavi-Lacivertliler, Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.