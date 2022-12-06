Galatasaray Yunus Akgün’ün sözleşmesini uzattı! İşte ödenecek rakam...

Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir"



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