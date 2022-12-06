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Galatasaray Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı! İşte ödenecek rakam...

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Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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Galatasaray Yunus Akgün’ün sözleşmesini uzattı! İşte ödenecek rakam...

Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre sarı-kırmızılı kulüp, milli oyuncuya 2022-2023 sezonu için 13 milyon 650 bin TL, 2023-2024 sezonu için 14 milyon 950 bin TL, 2024-2025 sezonu için 17 milyon 200 bin TL ve 2025-2026 sezonu için 19 milyon 750 bin TL garanti ücret ödeyecek.

Galatasaray'dan konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün ile sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir"

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