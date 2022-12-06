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A Milli Futbol Takımı'nın maç programı açıklandı

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Giriş Tarihi: 06.12.2022
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A Milli Futbol Takımı’nın maç programı açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde gelecek yıl mart ayında Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların yerleri açıklandı.

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