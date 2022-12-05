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Rachid Ghezzal'den Beşiktaş'a güzel haber

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Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Rachid Ghezzal’den Beşiktaş’a güzel haber

Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlıkların ikinci etabında Antalya'da kamp yapacak. Siyah beyazlılarda bu kampta yer alacak futbolcular belli oldu. Kadroda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal de yer aldı.

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