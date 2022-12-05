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Kylian Mbappe gönülleri fethetti! Alkole karşı tavrı alkış topladı

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Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Kylian Mbappe gönülleri fethetti! Alkole karşı tavrı alkış topladı

Fransa Milli Takımı'nın gözde oyuncusu Kylian Mbappe, turnuvaya damga vuran performansıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktı. Yıldız oyuncu, performansının dışında katıldığı bir etkinlikte gösterdiği örnek davranışla, birkez daha gönülleri fethetti. Fransız oyuncu, alkollü içeçek markasının logosu arka platformdan kaldırttı.

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