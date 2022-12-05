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Galatasaray'ın radarındaydı... Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? sorusu yanıt buldu! 2.5 yıllık anlaşma sağladı

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022
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Galatasaray’ın radarındaydı... Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? sorusu yanıt buldu! 2.5 yıllık anlaşma sağladı

Cristiano Ronaldo bilmecesi çözüldü. Manchester United ile yaşadığı problemler sonrası adı birçok takımla geçen dünya yıldızı Ronaldo'nun hangi takıma transfer olacağı yakından takip ediliyordu. Özellikle Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ronaldo'nun bir Galatasaray taraftarının "Come To Galatasaray" yorumunu beğenmesi de takım taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Peki, Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? İşte haberin detayları...

Ronaldo hangi takıma gidecek? Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun akıbeti belli oldu. Manchester United ile yaşadığı problemler sonrası kulüpsüz kalan Cristiano Ronaldo'ya dev kulüpler talip oldu. Aralarında Galatasaray'nda olduğu transfer sürecinde detaylar netleşti. Peki, Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? İşte son gelişmeler...

GALATASARAY TEMASA GEÇMİŞTİ

Galatasaray Spor Kulübü'nün son olarak Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo ile temasa geçtiği öğrenildi.

CRISTIANO RONALDO HANGİ TAKIMA GİDECEK?

İspanyol basın kuruluşu Marca'nın haberine göre, Manchester United'dan ayrılan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr ile 2.5 yıllığına anlaşma sağladı. Portekizli dünya yıldızı, 1 Ocak itibariyle Al-Nassr forması giyecek.

RONALDO, AL-NASSR'DAN NE KADAR ALACAK?

Ronaldo, ilk yarım sezonunda 100 milyon euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon euro gelir elde edecek.

Cristiano Ronaldo, sezon başına 200 milyon euro net maaşıyla futbol dünyasının en çok kazanan ismi rekorunu da güncelleyecek.

Cristiano Ronaldo'nun Arap kulübünden kazanacağı yıllık 200 milyon Euro'nun içinde maaşın dışında reklam anlaşmalarının da yer alacağı belirtildi. Portekizli süperstarın sözleşmesi, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından resmen duyurulacak.

"COME TO GALATASARAY" YORUMUNU BEĞENMİŞTİ

Galatasaraylı bir taraftarın "Come To Galatasaray" yorumunu beğenen Cristiano Ronaldo'nun bu hereketi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar büyük heyecan yaşadı. Ronaldo'nun yorumu beğenmesi kısa sürede büyük beğeni toplarken, sosyal medyada da birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Galatasaraylı taraftarlar ise bu beğeni sonrası "Elbet bir gün" yorumlarında bulundu.

RONALDO'DAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Manchester United ile yollarını ayırmayı planlayan Cristiano Ronaldo ile temasa geçmişti.

Galatasaray idarecileri görüşme sağladığı Portekizli yıldıza şartlarını sormuştu.

Cristiano Ronaldo ise Galatasaray'a teşekkür ederek, "Galatasaray büyük bir kulüp ama Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takıma gitmem." diyerek yanıt verdi.

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