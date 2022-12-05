Galatasaray’ın radarındaydı... Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? sorusu yanıt buldu! 2.5 yıllık anlaşma sağladı

Ronaldo hangi takıma gidecek? Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun akıbeti belli oldu. Manchester United ile yaşadığı problemler sonrası kulüpsüz kalan Cristiano Ronaldo'ya dev kulüpler talip oldu. Aralarında Galatasaray'nda olduğu transfer sürecinde detaylar netleşti. Peki, Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? İşte son gelişmeler...

GALATASARAY TEMASA GEÇMİŞTİ

Galatasaray Spor Kulübü'nün son olarak Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo ile temasa geçtiği öğrenildi.