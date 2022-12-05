Galatasaray'ın radarındaydı... Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? sorusu yanıt buldu! 2.5 yıllık anlaşma sağladı
Cristiano Ronaldo bilmecesi çözüldü. Manchester United ile yaşadığı problemler sonrası adı birçok takımla geçen dünya yıldızı Ronaldo'nun hangi takıma transfer olacağı yakından takip ediliyordu. Özellikle Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ronaldo'nun bir Galatasaray taraftarının "Come To Galatasaray" yorumunu beğenmesi de takım taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Peki, Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? İşte haberin detayları...
Ronaldo hangi takıma gidecek? Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun akıbeti belli oldu. Manchester United ile yaşadığı problemler sonrası kulüpsüz kalan Cristiano Ronaldo'ya dev kulüpler talip oldu. Aralarında Galatasaray'nda olduğu transfer sürecinde detaylar netleşti. Peki, Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? İşte son gelişmeler...
GALATASARAY TEMASA GEÇMİŞTİ
Galatasaray Spor Kulübü'nün son olarak Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo ile temasa geçtiği öğrenildi.
RONALDO, AL-NASSR'DAN NE KADAR ALACAK?
Ronaldo, ilk yarım sezonunda 100 milyon euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon euro gelir elde edecek.
Cristiano Ronaldo, sezon başına 200 milyon euro net maaşıyla futbol dünyasının en çok kazanan ismi rekorunu da güncelleyecek.
"COME TO GALATASARAY" YORUMUNU BEĞENMİŞTİ
Galatasaraylı bir taraftarın "Come To Galatasaray" yorumunu beğenen Cristiano Ronaldo'nun bu hereketi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar büyük heyecan yaşadı. Ronaldo'nun yorumu beğenmesi kısa sürede büyük beğeni toplarken, sosyal medyada da birçok kişi tarafından paylaşıldı.
Galatasaraylı taraftarlar ise bu beğeni sonrası "Elbet bir gün" yorumlarında bulundu.
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