Galatasaray Rayo Vallecano maçı CANLI İZLE | 3 Aralık GS hazırlık maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
Galatasaray Rayo Vallecano maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de... Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen dostluk turnuvası kapsamında Galatasaray ile Rayo Vallecano karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılıların yer aldığı turnuvada, Fenerbahçe, Rayo Vallecano ve Villarreal CF takımları bulunuyor. Peki, 3 Aralık GS hazırlık maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte Galatasaray Rayo Vallecano karşılaşmasının detayları...
Galatasaray Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlenen Dostluk Turnuvası'nda Galatasaray ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma bugün saat 16.00'da başladı. Peki, 3 Aralık GS hazırlık maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Galatasaray Rayo Vallecano maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
GALATASARAY RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Rayo Vallecano arasındaki karşılaşma saat 16.00'da başladı. Nef Stadı'nda oynanan maç Spor Smart kanalından şifreli olarak ekranlara geliyor. D Smart üyeliği aldıktan sonra karşılaşmayı canlı izleyebilirsiniz. Galatasaray Rayo Vallecano canlı izle sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY - RAYO VALLECANO MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Andoni Iraola Sagama, çok iyi bir maç olduğunu belirterek, "Pozisyonu yüksek bir maçtı. İki farklı devre yaşandı. 60. dakikaya kadar çok iyiydik. İkinci yarı golü bulabilirdik ama değişikliklerden sonra Fenerbahçe oyuna hükmetti ve maçı hak etti." dedi.
Sert bir maç olduğu belirtilerek sebebi sorulan İspanyol teknik adam, "Sıkı bir maç oldu, Fenerbahçeli Pedro gibi bizim de iki oyuncumuz sakatlandı. Ama Pedro'nunki gibi ciddi değil. Her iki takım da kazanmak istediği için sıkı mücadele ettiler. Fauller çok oldu ama bu durumdan mutu değiliz tabii ki." ifadesini kullandı.
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- Galatasaray Rayo Vallecano maçı CANLI İZLE | 3 Aralık GS hazırlık maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
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