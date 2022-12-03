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Galatasaray Rayo Vallecano maçı CANLI İZLE | 3 Aralık GS hazırlık maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2022
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Galatasaray Rayo Vallecano maçı CANLI İZLE | 3 Aralık GS hazırlık maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

Galatasaray Rayo Vallecano maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de... Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen dostluk turnuvası kapsamında Galatasaray ile Rayo Vallecano karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılıların yer aldığı turnuvada, Fenerbahçe, Rayo Vallecano ve Villarreal CF takımları bulunuyor. Peki, 3 Aralık GS hazırlık maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte Galatasaray Rayo Vallecano karşılaşmasının detayları...

Galatasaray Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlenen Dostluk Turnuvası'nda Galatasaray ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma bugün saat 16.00'da başladı. Peki, 3 Aralık GS hazırlık maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Galatasaray Rayo Vallecano maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

GALATASARAY RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Rayo Vallecano arasındaki karşılaşma saat 16.00'da başladı. Nef Stadı'nda oynanan maç Spor Smart kanalından şifreli olarak ekranlara geliyor. D Smart üyeliği aldıktan sonra karşılaşmayı canlı izleyebilirsiniz. Galatasaray Rayo Vallecano canlı izle sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - RAYO VALLECANO MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İKİNCİ MAÇ VILLAREAL KARŞISINDA

Galatasaray'ın 6 Aralık Salı günü konuğu ise LaLiga'nın güçlü ekiplerinden Villarreal olacak. Salı akşamı saat 20.00'de Nef Stadyumunda oynanacak karşılaşma, Spor Smart'ta ekrana gelecek.

FALCAO, GALATASARAY'A KARŞI

Madrid ekiplerinden olan Rayo Vallecano, İspanya La Liga'da 22 puanla 8. sırada bulunuyor. Dünya yıldızı Radamel Falcao, bu sefer Rayo Vallecano formasıyla Galatasaray'la tekrar buluşacak.

Turnuvanın programı şu şekilde:

30 Kasım Çarşamba: Fenerbahçe - Rayo Vallecano: 2-1

3 Aralık Cumartesi saat 16.00

Galatasaray - Rayo Vallecano / Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu

3 Aralık Cumartesi saat 19.00

Fenerbahçe - Villarreal CF / Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

6 Aralık Salı saat 20.00

Galatasaray - Villarreal CF / Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu

İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın ilk maçında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen İspanya'nın Rayo Vallecano takımının teknik direktörü Andoni Iraola Sagama, Fenerbahçe'nin kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Andoni Iraola Sagama, çok iyi bir maç olduğunu belirterek, "Pozisyonu yüksek bir maçtı. İki farklı devre yaşandı. 60. dakikaya kadar çok iyiydik. İkinci yarı golü bulabilirdik ama değişikliklerden sonra Fenerbahçe oyuna hükmetti ve maçı hak etti." dedi.

Bir soru üzerine Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Sagama, "Ligde çok iyi sonuçlar aldılar. Avrupa'da da liderler. Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçe iyi çevirdi maçı." diye konuştu.

Sert bir maç olduğu belirtilerek sebebi sorulan İspanyol teknik adam, "Sıkı bir maç oldu, Fenerbahçeli Pedro gibi bizim de iki oyuncumuz sakatlandı. Ama Pedro'nunki gibi ciddi değil. Her iki takım da kazanmak istediği için sıkı mücadele ettiler. Fauller çok oldu ama bu durumdan mutu değiliz tabii ki." ifadesini kullandı.

Radamel Falcao'nun neden şans bulmadığı da sorulan Sagama, bu oyuncunun milli maçlardan döndüğünde sakatlığı bulunduğunu, riske etmek istemediklerini ancak cumartesi günü Galatasaray maçında durumuna bakacaklarını da dile getirdi.

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