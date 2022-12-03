Galatasaray Rayo Vallecano maçı CANLI İZLE | 3 Aralık GS hazırlık maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

Sert bir maç olduğu belirtilerek sebebi sorulan İspanyol teknik adam, "Sıkı bir maç oldu, Fenerbahçeli Pedro gibi bizim de iki oyuncumuz sakatlandı. Ama Pedro'nunki gibi ciddi değil. Her iki takım da kazanmak istediği için sıkı mücadele ettiler. Fauller çok oldu ama bu durumdan mutu değiliz tabii ki." ifadesini kullandı.