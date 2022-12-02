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Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!

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Giriş Tarihi: 02.12.2022
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Galatasaray’dan Mauro Icardi açıklaması!

Son dakika haberine göre Galatasaray Kulübü, Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

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