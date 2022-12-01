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Montero için sürpriz teklif

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Giriş Tarihi: 01.12.2022
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Montero için sürpriz teklif

Dünya Kupası arasının verilmesinin ardından transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’a Montero için sürpriz bir teklif geldi. Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Montero’ya, İspanya'dan talip var.

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