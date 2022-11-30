Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’tan Cristiano Ronaldo sözleri: Başarıya ve kupalar kazanmaya aç şekilde oynuyor

"HATALARIMIZI GİDERİP ÜST SEVİYELERE ÇIKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Jesus, Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada performanslarını yukarı çıkarmak için sürekli çalıştıklarını aktararak, "Bu dönemde sadece biz değil bütün takımlar performanslarını yukarı çekebilmek için çalışıyor. Fenerbahçe de antrenmanlarını en sıkı şekilde sürdürüyor. Hatalarımızı giderip üst seviyelere çıkmak için çalışıyoruz. Bütün teknik direktörler bu arayı bu şekilde değerlendiriyor. Lig başlayınca takımların seviyelerini göreceğiz. Her gün her antrenmanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem bireysel hem kolektif anlamda iyi olacağız" açıklamasını yaptı.

"TAKIMIMIZIN VALENCİA VE BATSHUAYİ'YE İHTİYACI VAR"

Jorge Jesus, milli takımlarda olan Batshuayi ve Valencia'nın Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendirerek, "Valencia 3 maçta 3 gol attı. Performans olarak da iyi bir performans sergiledi. Yüzde yüz değildi ilk maçta dizinden problemi vardı. Takımı elendiği için birkaç gün izin yapıp aramıza katılacak. Belçika'nın birkaç maçı daha var. Gruptan çıkamazsa Batshuayi de takıma katılacak. Takımımızın ikisine de ihtiyacı var. Dünya Kupası'nda favori gördüğüm 4 takım var. Bunlar Portekiz, Brezilya, İspanya ve Fransa. Sonrasında Arjantin de var. Dünya Kupası lig usulü oynanan bir turnuva değil. Eşleşmeli ve kısa süreli olduğu için her şey olabilir" şeklinde konuştu.