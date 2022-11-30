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Galatasaray'da Icardi şoku! Yıldız oyuncu sakatlandı! Icardi'nin sağlık durumu nasıl?

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Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Galatasaray’da Icardi şoku! Yıldız oyuncu sakatlandı! Icardi’nin sağlık durumu nasıl?

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Beşiktaş derbisi ve Başakşehir maçındaki performansıyla büyük beğeni toplayan Mauro Icardi antremanda sakatlanarak çalışmayı yarıda bıraktı. Yıldız ismin durumu yarın belli olacak. İşte detaylar...

Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da, sabah idmanında kuvvet çalışması yapılırken akşam antrenmanı topla ısınmayla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak.



Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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