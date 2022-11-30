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Arda Güler'den Fenerbahçe'ye kötü haber

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Giriş Tarihi: 30.11.2022
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Arda Güler’den Fenerbahçe’ye kötü haber

Son dakika Fenerbahçe haberleri bugün...Fenerbahçe, milli futbolcu Arda Güler'in dizinde travma tespit edildiğini açıkladı. Kulüpten yıldız oyuncunun durumu hakkında açıklama yapıldı.

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