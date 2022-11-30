30 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri 22 yaşındaki futbolcu Andres Balanta hayatını kaybetti

22 yaşındaki futbolcu Andres Balanta hayatını kaybetti

SPOR
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
ABONE OL
22 yaşındaki futbolcu Andres Balanta hayatını kaybetti

Arjantin ekiplerinden Atletico Tucuman forması giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı Andres Balanta, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA