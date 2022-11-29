Galatasaray PSG’nin yıldızlarının peşinde! Gelirse yer yerinden oynayacak! Renato Sanches bombası

ICARDI İÇİN TEKLİF YAPILMAYACAK

PSG'ye Arjantinli yıldızın bonservisi için teklif yapmayacak. Sadece iki yöneticinin Arjantinli golcü için neler düşündüğünü, planlarının ne olduğunu, ortaya atılan takas iddiaları ve Atletico Madrid'in ilgisini araştıracak.