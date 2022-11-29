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Galatasaray PSG'nin yıldızlarının peşinde! Gelirse yer yerinden oynayacak! Renato Sanches bombası

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Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Galatasaray PSG’nin yıldızlarının peşinde! Gelirse yer yerinden oynayacak! Renato Sanches bombası

Geçtiğimiz transfer sezonunda yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray Icardi sonrası yıldız isimler için yeniden PSG'nin kapısını çalacak. Erden Timur yakın zamanda Paris'e gidecek ve başta Renato Sanches olmak üzere 2 farklı yıldız isim için de nabız yoklayacak. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur Paris'e gidiyor. PSG CEO'su Henrique ve sportif direktörü Luis Campos ile bir araya gelecek ve Mauro Icardi'nin durumunu masaya yatıracak.

ICARDI İÇİN TEKLİF YAPILMAYACAK

PSG'ye Arjantinli yıldızın bonservisi için teklif yapmayacak. Sadece iki yöneticinin Arjantinli golcü için neler düşündüğünü, planlarının ne olduğunu, ortaya atılan takas iddiaları ve Atletico Madrid'in ilgisini araştıracak.

ICARDI'NIN DEVAM ETME ARZUSU VAR

Timur, bir yıl kiralık gelen Mauro Icardi'nin Galatasaray'da devam etme arzusunu da PSGli yetkililere bildirecek.

RENATO SANCHEZ BOMBASI!

Aspor'un haberine göre Erden Timur ayrıca PSG'de çok fazla forma şansı bulamayan ve kiralanması düşünülen bazı isimler hakkında bilgi alacak. Renato Sanchez, Carlos Soler ve Fabian Ruiz bu isimler arasında yer alabilir.

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